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Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
31 Temmuz 2021 18:28
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Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirmesinin ardından Esenyturt'taki bir özel hastaneye kaldırılan eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, burada hayatını kaybetmişti. Öğle saatlerinde kızı ve yakınları tarafından hastane morgundan alınan Coş'un cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Coş ailesinin yakınları katıldı.

Vali Hüseyin Avni Coş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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