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Silahı ateş alan asker yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli bir asker yaralandı.
|31 Temmuz 2021 18:46
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Olay, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bölük Komutanlığı'nda görevli asker H.İ.S. (35) elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silah sesini duyan Bölük Komutanlığı'ndaki diğer askerler olayın yaşandığı bölgeye koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansa alınan H.İ.S. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Hastaneye yatırılan yaralı askerin tedavisi sürüyor.
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