Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor
|31 Temmuz 2021 19:29
|+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."
İNGİLTERE'YE GİTMEK İÇİN UÇAĞA BİNDİ, AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIYI ÖĞRENDİ
Saldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı. İngiltere'ye dönmek için Ankara'da uçağa binen Çetin Dedeoğulları'nın kalkışa dakikalar kala ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini öğrenip, uçaktan indiği öğrenildi.
Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çetin Dedeoğulları'na sarılıp taziye de bulundu.
SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Konya'da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun'un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
31 Temmuz 2021 20:05
|AB: Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız
31 Temmuz 2021 19:54
|Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık
31 Temmuz 2021 19:01
|Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
31 Temmuz 2021 17:51
|Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
31 Temmuz 2021 17:15
|Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...
31 Temmuz 2021 17:06
|Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
31 Temmuz 2021 16:25
|Helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddiasına yalanlama
31 Temmuz 2021 16:10
|Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
31 Temmuz 2021 15:38
|Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2021 15:29