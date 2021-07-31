Azerbaycan, Türkiye'ye 53 itfaiye aracı gönderdi
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ikinci grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.
|31 Temmuz 2021 20:32
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Bakanlığa bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı. Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.
Bu ülke tarafından daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak gönderilmişti.
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