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Erdoğan'dan kenetlenme çağrısı: Bir binanın tuğlaları gibi...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Birliğe beraberliğe, dayanışma gibi en çok ihtiyacımız olan dönemde tüm vatandaşlarımızı bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet ediyorum.
31 Temmuz 2021 20:58
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki incelemeleri sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

* Yangınlar çeşitli oteller, evler zarar görmüştür. Muğla'dan diğer ekiplerimizde ve Azerbaycan'dan gelen ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

* Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Boşaltılan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız en yakındaki güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Tabi burada en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür.

* Bu kardeşimiz yangın çalışanlara yardım ederken geride sevenlerini bıraktı. Türkiye Şahin'i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumaya çalışanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

* Bu tespitlere göre konutlar ahırlar, ticari alanlarla ilgili gerekli adımlar atılmaya başlanacaktır.

* Marmaris'teki yangının birini çocukların başlattığını bilinmekle diğer yangılar araştırılıyor. Terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatlarını vermesinin ardından son yıllarda orman yangınları 2 katına çıkmıştır.

* Tabi ülkemizin karşılaştığı her krizde orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli kanallardan yalanlar ortaya saçılmıştır. Siyaset konusu yapılması gereken bir mesele değildir.

* Canlarını tehlikeye atarak mücadele eden tüm çalışanlara zerre kadar saygısı olmayan bu zihniyeti yok farz ediyoruz.

* Allah'ın izniyle bu yangınların izleri kısa sürede silinecektir. Canlı kaybı dışındaki her şeyi telafi edecek güce sahibiz.

* Birliğe beraberliğe, dayanışma gibi en çok ihtiyacımız olan dönemde tüm vatandaşlarımızı bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet ediyorum.

* Vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyetine de meydan verilmeyecektir. Devlet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla izin vermeyeceğiz.

* 2 itfaiyecimiz şehit oldu. Onlara da rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Kendi alanında dünyanın en iyilerinden olan orman teşkilatımızı...

* Bu noktada özellikle bugün sabah itibarıyla orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Manavgat, Akseki Gündoğmuş'ta yangından etkilenen tüm mahalleler, Osmaniye, Kadirli ilçesi, Muğla- Marmaris, Bodrum, Milas Köyceğiz, Adana, Kozan yangından etkilenen tüm mahalleler hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir.

* Tarım hayvancılık ve seraların hasarları karşılanacaktır. Hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacaktır. Ev kiralayanlara ev kira yardımı yapılacaktır. Afet bölgesinde vergiler ertelenecek. SGK primleri ertelenecek. Tarım ziraat borçları ertelenecek .Faizsiz esnaf kredisi verilecek. KOSGEB acil desteği verilecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlatılacak.

* Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaç için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlıyoruz. Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız.
Memurlar.Net
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