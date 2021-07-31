Konya Cumhuriyet Başsavcılığı: 13 kişi gözaltına alındı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Meram'daki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğunu açıkladı.
|31 Temmuz 2021 22:04
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde dün 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğu kaydedildi.Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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