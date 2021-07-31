Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı
|31 Temmuz 2021 22:10
|+Aa- Yazdır
Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.
Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yurtsever yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.
- Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.
Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü.
Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.
Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak ve sel felaketinin bugün etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde hasara yol açtığı belirtildi.
Sel felaketinde can kaybı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
31 Temmuz 2021 23:11
|3 ildeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 21:34
|Antandros Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu
31 Temmuz 2021 21:14
|Bodrum'daki yangın nedeniyle otel ve evler boşaltılıyor
31 Temmuz 2021 16:50
|Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı
31 Temmuz 2021 16:22
|Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
31 Temmuz 2021 16:13
|İsyan ettiren şebeke parası! Çeşmelerden çamur akıyor
31 Temmuz 2021 15:23
|Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27
|Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
|Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı
30 Temmuz 2021 19:52