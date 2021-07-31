Komiser Elif; Katilin tacizini fotoğraflamış

Emir Somer

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i bir kadın komiseri rahatsız ettiği için hakkında rapor tutması üzerine şehit eden ve tutuklanan katil Nasuh Çulcu ile ilgili bir ayrıntı ortaya çıktı. Çulcu'nun "Bir yıldır bana ilgisi olduğunu hissettim" dediği, buna karşılık ifadesinde "Beni takıntı haline getirmişti. Sürekli rahatsız ediyordu" diyen Komiser Elif Ş.'nin, Nasuh Çulcu'nun kendisini bakışlarıyla rahatsız ettiği bir anı cep telefonu ile fotoğrafladığı, durumu anlattığı amirlerine o fotoğrafı da tuttuğu rapor ile birlikte teslim ettiği iddia edildi. İddialara göre; Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher olaydan önce katil Nasuh Çulcu'yu çağırarak o fotoğrafı gösterdi ve "Bu sen değil misin?" diye sordu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden katil Çulcu da iddialara göre fotoğrafın anlık bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) 13 Temmuz Salı günü hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden ve tutuklanan dört yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu'yla (28) ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Katil Nasuh Çulcu'nun Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı ve görev yeri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Komiser Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddia edilmişti. İddialara göre bu durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in bu durumu rapor ettiği ve katil Çulcu'ya ikaz yazıldığı öne sürülmüştü. Katil Çulcu 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Cevher'i 1'i başından üç kurşunla hedef gözeterek şehit etmişti.

"RAPOR TUTTUM VE SORUŞTURMA AÇILDI"

Çulcu ifadesinde "Bir yıldır Elif Ş. adlı komiserin bana baktığını ve ilgisi olduğunu hissettim. Çekingen olmam sebebiyle kendisiyle konuşma girişiminde bulunmadım. Elif Ş.'nin yanına gittim. Konuşma talebimi ilettikten sonra Elif Ş. bana "Kardeşim" diye seslendi. Kendisinden telefon numarasını istedim. Bana yüksek sesle bağırarak "Al tamam al" diyerek numarasını verdi. Kendisine "Sen bana daha önce görüşmek istediğini söylemedin mi?" dedim ve "Bunu bir daha duymayacağım" diyerek bağırdı ve gitti" demişti. Komiser Elif Ş. ise iddialara göre ifadesinde "Beni sürekli rahatsız ediyordu. İrtibat kurmak ve arkadaş olmak istiyordu. Bakışlarıyla rahatsız ediyordu. Beni takıntı haline getirdiğini mesai arkadaşlarımız da biliyordu. Ben durumu amirlerime aktardım ve bana "Rapor tut" dediler. Rapor tuttum ve amirlerime verdim. Soruşturma başlatıldı. Nasuh Çulcu, Hasan Cevher'i şehit ettiği günün sabahında Polisevi'nden bir arkadaşım aradı. "Nasuh buralarda dolaşıyor. İki gün sonra ilişik kesecek. Buralara gelmesen iyi olur" dedi. Ben de tedbiren evden çıkmadım" demişti.

KENDİSİNE BAKARKEN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Soruşturmada yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Komiser Elif Ş.'nin, katil Nasuh Çulcu'nun kendisini bakışlarıyla rahatsız ettiği bir anı cep telefonu ile fotoğrafladığı, durumu anlattığı amirlerine o fotoğrafı da tuttuğu raporla birlikte teslim ettiği iddia edildi. İddialara göre; Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher olaydan önce katil Nasuh Çulcu'yu çağırarak o fotoğrafı gösterdi ve "Bu sen değil misin?" diye sordu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden katil Nasuh Çulcu da iddialara göre fotoğrafın anlık bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Katil Çulcu savcılık ifadesinde olay gününü "Çarşıda dolaşırken komiser İbrahim B. aradı. "Çabuk gel" dedi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittim. Hasan Cevher hakkımda uzaklaştırma işlemi yapılacağını, tutanak tutulacağını söyledi. Elif Komiser'e yaklaşmamam hususunda tutanak tutularak imzalamam istendi. İmzadan imtina ettim. Cevher'e de böyle yapması halinde istifa edeceğimi söyledim. İbrahim Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı. Silahı doldurduktan sonra 9 polisin kaçtığını ifade eden katil Çulcu'nun ifadesine göre olayda ihmali olanlarla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

"CEZASINDA İNDİRİM ALMAK İSTİYOR" İDDİASI...

Katil Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine küfürler ettiğini ve hakaret ettiğini söylediği Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine yerdeyken hakaret ettiğini iddia eden katil Nasuh Çulcu'nun; yere düşen Hasan Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurulmuş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Hasan Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra bir kurşunun kalçasından yatık şekilde girdiğinin belirlendiği ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen katil Çulcu'nun Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ve cezasında indirim almak için bu şekilde ifadeler verdiği iddia edildi.