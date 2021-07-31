Bakan Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.
|31 Temmuz 2021 22:17
|+Aa- Yazdır
Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.
Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
01 Ağustos 2021 10:17
|Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap
01 Ağustos 2021 10:12
|Manavgat Belediye Başkanı'na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
01 Ağustos 2021 08:55
|Tarım ve Orman Bakanlığından THK'ya ilişkin iddialara yalanlama
01 Ağustos 2021 08:48
|Bakan Pakdemirli: 107 yangından 98'ini kontrol altına aldık
01 Ağustos 2021 07:10
|Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikayet var
01 Ağustos 2021 06:50
|1 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Ağustos 2021 00:02
|Dışişleri'nden Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
31 Temmuz 2021 23:13
|Konya Cumhuriyet Başsavcılığı: 13 kişi gözaltına alındı
31 Temmuz 2021 22:04
|Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu
31 Temmuz 2021 21:42