Freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
|31 Temmuz 2021 22:18
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Silifke ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını halen Hırmanlı Mahallesi'nde sürüyor. Yangına, orman yangın ekipleri, arazözler ve çevreden gelen itfaiyelerin müdahalesi devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece yanan orman sahalarında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.
29 Temmuz Perşembe günü Silifke'nin Boğsak, Yeşilovacık, Hırmanlı, Işıklı, Akdere bölgelerinde başlayan yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, Hırmanlı bölgesindeki ormanlık alanda halen devam ediyor. 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makineleri ve gerek duyulan ekipmanlarla 200'ü aşkın araçla yangınlara müdahale edilirken, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Yangın dolayısıyla 14 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.
Gün boyu havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın sert esmesi müdahaleyi güçleştiriyor.
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