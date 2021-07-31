Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|31 Temmuz 2021 23:11
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Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
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