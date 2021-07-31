Dışişleri'nden Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
|31 Temmuz 2021 23:13
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Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, ülkenin doğu ve batısını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını açıklamıştı.
Türkiye, kararı memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Olumlu sonuçlanması memnuniyet verici"
"Uzun süredir kapalı olan Misurata-Sirte sahil yolunun 30 Temmuz 2021 tarihinde resmen ulaşıma açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Başkanlık Konseyi, Başbakan Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Milli Birlik Hükümeti, BM Libya Destek Misyonu ve 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun bu bağlamdaki çabalarının olumlu sonuçlanması memnuniyet vericidir."
"Türkiye desteğini sürdürecektir"
"Libya halkının günlük hayatını kolaylaştıracak bu adımın ülkede kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.
Bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasını diliyoruz.
Türkiye, ateşkesin sürdürülebilir kılınması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve önümüzdeki seçimlerin hazırlıkları bağlamında Libya halkına ve Milli Birlik Hükümetine desteğini sürdürecektir."
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