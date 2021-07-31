Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji, Türkiye'nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
|31 Temmuz 2021 23:16
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Ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı ve güney bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üstünde
Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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