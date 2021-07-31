Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, koronavirüse yakalandı
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
|31 Temmuz 2021 23:19
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Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Rahatsızlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hastaneye başvurdu. Burada Başkan Arıkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Arıkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
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