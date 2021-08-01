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PKK köylere sızdı

TSK, Emniyet ve MİT'in son dönemdeki başarılı operasyonlarıyla hareket edemeyecek duruma gelen terör örgütü PKK yeni arayışlar peşinde. Sınır hattındaki köylere sızan örgüt üyeleri, köylülerden zorla vergi alıp, operasyonlarla kesilen lojistik hattını tekrar faaliyete geçirmek istiyor
01 Ağustos 2021 07:05
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PKK köylere sızdı

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK son yılların en ağır darbesini aldı. Örgüte yurt içinden katılım neredeyse sıfıra indirilirken, PKK'nın kış üslenmeleri ile sığınak ve mühimmat depoları tek tek imha edildi. Yurt içinde barınacak imkanı kalmayan PKK'lı teröristler, Suriye ve Kuzey Irak'tan yurt içine sızma girişimlerine başladı. Türkiye'nin Güney sınırının hemen ötesinde bulunan köylere sızan PKK'lı teröristlerin köylülerden vergi adı altında zorla para aldığı ve kesilen lojistik hattını tekrar faaliyete geçirmek için köyleri kullandıkları öğrenildi.

PKK YENİ ARAYIŞ PEŞİNDE!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile F16 savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatları PKK'yı yeni arayışlara itti. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesi içerisinde bulunan Khunera, Sidekan ve Lolan arasındaki bölgeye PKK'nın Suriye'deki kamplarından terörist grupların sevk edildi. Heval Beritan kod adlı terörist tarafından bölgeye gelen 100'e yakın teröristin Lolan, Khunera ve Sidekan bölgelerine dağılarak yerleştiği belirlendi. Teröristlerin bölgede yaşayan yerel halka zulmettiği, Papani, Belisinan ve Dalya köylerinden Lolan ve Khunera'ya geçmek isteyenlere izin vermediği öğrenildi.

ÜS BÖLGELERİNİ GÖZETLEDİLER

Köylere yerleşen Lolan bölgesindeki köylülerin yolların keserek vergi adı altında haraç topladığı, Lolan ve Khunera bölgesine geçmek isteyen köylüleri de "Fotoğrafımızı çekersiniz, yerimizi söylersiniz, askerler ile irtibatta oluyorsunuz" diyerek engellediği tespit edildi. Bölgede yaşayan yerel halk, Meydan köyüne 500 metre uzaklıkta bulunan bir bölgeye gelen 3 PKK'lı teröristin 15 dakika boyunca güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgelerini gözlediğini ihbar etti. Yine aynı bölge içinde bulunan Papani köyünde yaşayan bir çobanın hayvanlarını otlatırken PKK'lı teröristler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı da tespit edildi.

LOJİSTİK HAT AÇMAK İSTİYORLAR

Teröristlerin Kuzey Irak ve Suriye'den bölgeye lojistik bir hat açmak için köylerin birbiriyle olan irtibatlarını kestiği ve yerel halkın geçişlerine izin vermediği de tespit edildi. Lolan, Khunera ve Sidekan bölgeleri ile civar köylerde yaşayanların PKK'nın baskısından kurtulmak istediği, ancak teröristlerin kalabalık olması nedeniyle karşı koyamadıkları da bölgeden gelen bilgiler arasında.
Yeni Şafak
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