1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Daha yolun başındalar: 32 gündür yürüyorlar

Yeni Şafak muhabiri Muhammed Kurtar, uzun bir yolcuktan sonra Van'a ulaşan Afgan mültecilerle konuştu. Birçoğu Avrupa'ya gitmek istiyor. 32 gündür yürüyen Latif Cumamurad, "Kafilemizde 300 kişi vardı. En az 50 kişi soğuktan, açlık ve susuzluktan öldü. Ölülerimizi dağlarda bıraktık. İki günde bir öğün yemek yiyebildik" diyor. Avrupa'ya gitmek isteyen Şefik Ömer, yolda çukura düştüğü için ayaklarından yaralanmış, ayakta durmakta güçlük çekiyor. Sadık Alizi, ülkedeki durumu, "Taliban bizi devlet yanlısı, devlet de bizi Taliban yanlısı olmakla suçluyor. Hayat bize zehir oldu." diyerek anlatıyor.
01 Ağustos 2021 07:20
+Aa- Yazdır
Daha yolun başındalar: 32 gündür yürüyorlar

MUHAMMED KURTAR - VAN

İç istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan'dan daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya yola çıkan göçmenler bu uğurda Türkiye'nin de güzergahta olduğu 1 ayı bulan çetin bir yolculuğu göze alıyor. Van'dan Türkiye'ye girmeye çalışan mülteciler, uzun yolculuklarının nedenini ve hedeflerini anlattı. Taliban baskısından kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen Şefik Ömer şunları anlattı: "Taliban, askerlikten çıkmamı, onlara katılmamı istedi. Kabul etmeyince çocuklarımla tehdit etti. 10, 7 ve 3 yaşlarındaki çocuklarımı kaçırdılar. Askerliği bırakmazsam beni ve çocuklarımı öldüreceklerini söylediler. Yollarda çukura düştüğüm için dizlerim yaralandı, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Birçok ilaç kullanıyorum ve artık ilaçlarım da bitmek üzere."

İKİ GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEK

Latif Cumamurad adlı Afgan göçmen ülkeden kaçışlarını ve yolculuklarını "Buraya kadar 32 gün yürüyerek geldik. 18 yaşın altındaki insanları Taliban zorla kaçırıp silah veriyor. Silah zoruyla kadınlara tecavüz ediyor. Evlenmek istemeyen kız çocuklarını öldürüyor. Bu yüzden Afganistan'ı terk ediyoruz. Savaş olmasa, zalimce saldırılar olmasa ülkemizi terk etmeyiz. İran askeri çok zalimce bize baskı uyguluyor. Afganistan'dan yola çıkarken kafilemizde 300 kişi vardı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da kafilemizdeydi ve en az 50 kişi soğuktan, açlıktan ve susuzluktan öldü. Ölülerimizi dağlarda bırakmak zorunda kaldık. Yollarda karnımız aç şekilde geldik, iki günde bir öğün yemek yiyebildik" diye anlattı.

HEDEFLER AVRUPA

Sadık Alizi "Taliban bizi devlet yanlısı olarak suçluyor, devletse bizi Taliban yanlısı olarak. Afganistan'da yaşam bize zehir oluyordu" dedi. Afganistan'da çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Seyfettin Safari "Taliban, hem yetiştirdiğimiz ürünlere, hem de hayvanlarımızın onda birine el koyuyordu. Çok sıkıntı yaşadık. Yola çıktığımız birçok arkadaşımız Avrupa'ya gitmek istiyor" derken, üniversite öğrencisi Mirahmet Ahmedi ise "Beni de canlı bomba yapmak istediler. Onlardan kaçarak Avrupa'ya ulaşmak istiyorum" şeklinde konuştu. Ahmedi, kaçışta yaşadıkları içinse "Dağlar çok soğuktu. Akşamları dağlarda yatıyoruz ve çok üşüyoruz, üzerimizde hiçbir şey yok. Bir şişe su 2 paket bisküvim vardı. Bitince başka bir şey yiyemedim" dedi.

MUHAMMED KURTAR

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek
01 Ağustos 2021 11:23		 Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
01 Ağustos 2021 11:19
Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
01 Ağustos 2021 10:45		 Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
01 Ağustos 2021 10:30
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor
01 Ağustos 2021 10:16		 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
01 Ağustos 2021 10:15
Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler
01 Ağustos 2021 10:07		 Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!
01 Ağustos 2021 10:05
Mersin ve Antalya Gazipaşa'da orman yangını kontrol altına alındı
01 Ağustos 2021 09:34		 Çocuklarınız telefona şifreler koyuyorsa dikkat edin!
01 Ağustos 2021 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı11:24 - Vatandaşlar TOKİ'nin en çok 'yeni projeleri'ni merak etti11:23 - Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek11:22 - İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı11:21 - Bakan Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü:11:19 - Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
11:19 - Bakanlık ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti11:05 - Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin gözü sözleşmelerde10:51 - Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı10:45 - Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı10:30 - Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi10:17 - 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
10:16 - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor10:15 - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı10:12 - Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap10:07 - Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler10:05 - Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!
09:57 - Vip dolandırıcı yakayı ele verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Muğla'da 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Hangi illerde ve ilçelerde 'afet bölgesi' ilan edildi?
Yunanistan'dan açılan ateşle Türk vatandaşı hayatını kaybetti
'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
Manavgat Belediye Başkanı'na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
PKK köylere sızdı
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
Bakan Pakdemirli: 107 yangından 98'ini kontrol altına aldık
Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
manavgat yangını 1
milli eğitim bakanlığı 1
trendeki wc 1
sevabımı çaldın 1
Teknoloji 1
şu an çalan şarkı 1
bildiğiniz en iyi maden suyu 3
dargın ayrılmayalım 1
kitap okuma alışkanlığı 2
Yanmayan şehit kabri 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam