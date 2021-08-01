Yangınlar 3 kentte devam ediyor: Bodrum'da iki mahalle tahliye edildi

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 107 farklı noktada orman yangını çıktı, bu yangınların 98 tanesi söndürüldü. Ekipler 3 kentteki 9 yangınla mücadelelerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 107 adet orman yangınının 98'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "1 Ağustos'ta saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

Teşkilat olarak her zaman fidan dikimine önem verdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz" diye konuştu.

THK'nin uçaklarına ilişkin soruya Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz" karşılığını verdi.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BODRUM'DA İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı.

Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor.

Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınla mücadele sürerken Manavgat'tan acı haber geldi. Manavgat'ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.

İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.

Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.

Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.

Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor.

İki saatte bir yakıt ikmali yapan ekipler, gün batımına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.