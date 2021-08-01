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'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen, hastanede yatan hasta sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşı olmamış vatandaşlar" dedi.
01 Ağustos 2021 08:41
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'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız'

Koronavirüsle mücadelede önemli bir yere sahip olan aşı oranının yüksek olmasının hastaneye yatışı düşürmekte büyük bir öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Uzun süredir aşıda Türkiye ortalamasının altında yer alan Van, çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriden, yüksek riskli 'turuncu' kategoriye geçti. Aşılamada yeterli ortalamayı henüz yakalamayan Van'da, son zamanlarda aşısızlığa bağlı hastanede yatan hasta sayıları da arttı. Dr. Ahmet Şen, günlük bin kişinin aşı olduğu Van'da sayının hala yeterli seviyelere ulaşmadığını ifade ederek, "Vatandaşımızın kafasında herhangi bir şüphe varsa bunları giderecek ve gerekli açıklamayı yapacak ekibimiz hazır.

Vatandaşlarımız hastanemize gelip bu bilgileri alıp ikna olduktan sonra aşı olmalarını bekliyoruz. Van olarak aşı oranımız biraz daha düşük. Bu nedenle vaka sayılarında artış var. Hastanemizde yatan hasta sayısında da artış var. Burada yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşı olmamış vatandaşlardır. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşı olup, koronavirüse yakalanmamaları için hazır olarak bekliyoruz" dedi.

MERAL YILDIZ

Sabah
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