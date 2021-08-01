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İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

Rizeli Aksu ailesi üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken baba Gençağa Aksu, pandemiden dolayı işten ayrıldığını şu an için çocuk baktığını söyledi. Rize'den Trabzon'a gelerek özel bir hastanede sezaryanla üçüz bebek sahibi olan Gençağa ve Asena Aksu çifti, çok mutlu olduklarını belirterek Allah herkese böyle mutluluk nasip etmesini dilediler.
01 Ağustos 2021 08:35
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İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

Şu an işsiz olduğunu ve çocuk baktığını belirten baba Gençağa Aksu, üçüz evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çocukların rızkını inşallah Allah'ın vereceğini söyledi. Üçüz bebeklerin kendileri için sürpriz olduğunu kaydeden baba Aksu, " İki yıllık evliyiz. Üçüz beklemiyorduk , çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah olmayanlara da versin. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum. Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Yapacak bir şey yok. Rize'den geliyoruz, çocuk bakıyorum. Çocuklarım 34 haftada doğdular. Çevremizden bize, bunları nasıl bakacaksınız diye soruyorlar. Şu an alışma sürecindeyiz. Bakıyoruz, Allah inşallah rızkını verir" diye konuştu.

Anne Asena Aksu'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok istiyordum, Allah da isteyene veriyormuş. Allah herkese bol, bol, üçer, üçer versin. Doğumum sezaryanla oldu. Bebeklerim 34 hafta olarak dünyaya geldiler bir ay küvezde kaldılar. Çocuklarımızı sağ salim elimize aldık. İkisi erkek, biri kız. Çocuklarımın ismi Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşım" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Adnan Aslan'da doğumun sıra dışı bir doğum olduğunu kaydederek, "Sıra dışı doğumlarımız devam ediyor. Rizeli aile, anne 26 yaşında. Annenin ikinci gebeliği. Bebekler 34 haftalık olarak yaklaşık 6 hafta kadar önce sezeryanla dünyaya geldi. Bebeklerimizin 1 tanesi kız, bin 350 gram, erkekler ise bin 500- bin 600 gram civarındaydı. İkisi akciğer yetmezliği ile doğdu, birinin klinik durumu daha iyi idi. Takipler neticesinde bebekleri ailesine sağlıklı bir şekilde teslim ettik. Kendilerine bir takım önerilerde bulunduk ve çocuklarına kavuştular son derece mutlu bir ortam oldu. Onlarda çok mutlu bizde çok mutlu olduk. Benim bu zamana kadar rastladığım ikinci üçüz gebelik. Tüp bebeklerde daha sık görülüyor. Diğer vakamız 40 yaşında idi bu anne ise 26 yaşında. İlk gebeliği düşük, ikinci gebeliği normal gebelik, üçüz bebek olarak gerçekleşti" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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