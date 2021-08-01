Konya'daki katliam sonrası provokatörler işbaşında
|01 Ağustos 2021 08:52
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Konya'nın Meram ilçesinde oturan Dedeoğulları ailesinden 4'ü kadın 7 kişi acımasızca öldürüldü. Kaçarken evi yakan saldırganın ailesi ile diğer aile arasında yaklaşık 11 yıldır husumetleri bulunduğu öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken, hain saldırı ile ilgili sosyal medya üzerinden provakasyon yapıldı. İşte olayı kasten çarpıtan paylaşımlardan bazıları:
Türk Tabipleri Birliği: Konya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Irkçılığı körükleyen söylemler, hukuksuzluk ve bu iklimi yaratanlar katliamın asıl sorumlusudur.
Mithat Sancar: HDP üzerinden Kürt halkına karşı sistematik bir katliam politikası izleniyor.
Sezgin Tanrıkulu: Daha önce ırkçı saldırıya uğrayan, failleri serbest bırakılan Dedeoğulları ailesi bu defa katliama uğradı.
Türkiye İşçi Partisi: Konya'da 7 kişilik bir aile, faşist saldırı sonucu katledildi.
Fatih Mehmet Maçoğlu: Daha önce yaşanan saldırının ardından, cezasızlık politikaları sonucunda bugün 7 kişilik bir aile sadece Kürt oldukları için katledildi.
Özgür Özel: Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor. Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum.
Fikri Sağlar: Önce HDP İzmir'de Deniz Poyraz'ı katlettiler. Şimdi Konya, Meram, Hasanköy'de yaşayan tek Kürt aile katledildi. Sorumlu AKP'dir!
Gamze Akkuş İlgezdi: Nefret dili, ötekileştirme, ırkçı açıklamalar, Konya Meram'da katillere cesaret verdi. 7 kişilik bir aile acımasızca katledildi.
Urfa Barosu: Bu akşam Konya'da katledilen 7 kişilik aile daha önce de ırkçı grubun saldırısına uğramış, saldırıdan yaralı halde kurtulmuşlardı. Tutuklu sanığın olmadığı ilk saldırı sonrası bu akşam 7 kişi vahşice katledilmiş, evleri de ateşe verilmiştir.
Şerife Can
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