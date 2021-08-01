Çocuklarınız telefona şifreler koyuyorsa dikkat edin!

Çocuklara yönelik fiziksel taciz haberleri hepimizin kanını donduruyor. Çoğu aile çocuklarını korumak adına evde vakit geçirmesini istiyor. Pandemi döneminde de evden çıkamayan çocuklar vakitlerini tablet ve telefon ekranının başında geçirdiler. Aileler için çocuklarının evin içinde olması onun güvende olduğu anlamına da geliyor. "Nasıl olsa gözümün önünde" diye düşündükleri için içleri rahat. Ancak durum öyle değil... Tablet ve telefon ekranları açık bir kapı ve çocuklarınızın o kapıdan çıkarak kimlerle görüştüğünün çoğu zaman farkında bile olmazsınız.

Oysa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü her gün yüzlerce sanal suçla mücadele ediyor.

Bunların arasında en dikkat çekeni ise çocuklara yönelik sanal istismar. Üstelik pandemi döneminde de bu suçlarda gözle görülür bir artış var. Çünkü evde ve ekran başında olan çocukları ağlarına düşürmeye çalışan pedofililer hiç durmuyor.

Peki, çocukları ağlarına nasıl düşürüyorlar?

Pedofillerin iletişim alanları sosyal ağlar, anlık mesajlaşma programları ve sanal oyunlar...

Bu platformlarda binlercesi avını bekleyen avcı gibi varlık gösteriyor. Öncelikle çocuğa bir arkadaş gibi yaklaşıyorlar.

Onları dinliyor, sorunları ile ilgileniyorlar. Güven kazanmak ilk hedefleri... Sonrasında "Yanında kim var? Yalnız mısın? Senin gibi başka arkadaşın var mı?" gibi sorular geliyor. Değer gördüğünü düşünen ve karşısındakine güvenen çocuk tüm bunlara cevap veriyor. Özellikle yalnız ve ailesi tarafından gerekli ilgiyi görmeyen çocukları tespit ediyorlar. Duygusal boşluğu olan çocuklar onlar için daha kolay hedefler oluyor.

Sonra konuyu cinselliğe getiriyorlar.

"Tecrübeli misin? Daha önce ilişki yaşadın mı? Denemek istiyor musun?" gibi sorularla çocuğun kafasını karıştırıyorlar.

Amaçları ise çocukların müstehcen görüntülerini ele geçirmek.

SANAL OYUNLARDAKİ TEHLİKE

Çocukların en sevdiği şeylerden biri sanal oyun oynamak.

Her yaştan çocuk için bir eğlence unsuru olan bu oyunlarda aynı zamanda anlık mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Çocuklar burada tanımadıkları birçok kişiyle takım kurup arkadaş olabiliyor. Aynı zamanda oynadıkları oyunları izleyen seyirciler de var.

İşte pedofililer bu oyunları da kendilerine mesken edinmişler. Çocukların performanslarına maddi destek vererek onların gözüne giriyorlar. Mesajlar yazarak önce oyun hakkında sonra da özel konularda bilgilerini alıyorlar. Bu bilgilerle ağlarına düşürebilecekleri çocukları belirliyorlar.

Özel sohbetlere girerek sevgili olanlar ya da akranlarıymış gibi yazışarak özel bölgelerinin görüntülerini isteyenler oluyor.

YAZIŞMA UYGULAMALARI MEKANLARI

Pedofil bireyler sohbet uygulamalarında kurdukları gruplarda özel şifreler ve işaretlerle anlaşıyorlar.

Dünyanın pek çok yerinden pedofil, bu gruplara üye olabiliyor ve buradan birbirlerine ellerindeki çocuk görüntülerini gönderiyorlar.

Üstelik bu kendi aralarında bir üstünlük ve başarı simgesi olarak da görülüyor. En çok çocuk içeriği gönderen kendini başarılı görüyor.

Yazıştıkları çocuklardan aldıkları bilgiler ile kendini yalnız hisseden ve kendilerince ağlarına düşecek çocuk olarak düşündükleri isim ve adresleri burada paylaşıyorlar.

Böylece pek çok masum çocuk, evinde uyurken kötü emelleri olan bireylerin sohbet konusu ve avları oluyor.

BENİM ÇOCUĞUM AKILLIDIR

Ebeveynler kendi çocuklarının asla böyle tuzaklara düşmeyeceğini düşünür.

Oysa emniyetin tespit ettikleri vakalarda aile çocuğunun sanal istismara maruz kaldığını polisin kapılarını çalması ile öğreniyor.

'Peki, nasıl fark edebilirim?' diye soruyorsanız, uzmanların bazı tavsiyeleri var. Çocuklarınız ekran önünde çok vakit geçiriyor, odasından çıkmıyor, sizi gördüğünde ekranını saklıyor ve şifreler koyuyorsa, doğru bir yaklaşımla neler olup bittiğini öğrenmelisiniz.

YAKIN ÇEVREDEN DE ÇIKIYOR

Emniyete yansıyan olaylarda sanal tacizde bulunan kişilerin çoğunlukla yakın çevreden çıktığı görülüyor. Dayı, komşu, çocuğun arkadaşının babası hatta amca...

Bu olayların sadece büyük şehirlerde olduğunu düşünmek de yanlış. Çünkü vakalara bakıldığında köy, ilçe, kasaba gibi yerlerden de bağlanarak uzak şehirdeki bir çocuğu taciz edenlerin olduğu görülüyor.

Yaşlılar interneti çok iyi kullanamasa da girişimde bulunuyorlar. Yakalanan suçlular arasında askerlik dışında asla evinden çıkmamış olan pedofililer de var.

YAŞ FARK ETMİYOR

Yine emniyetin tespitlerine göre, sanal çocuk tacizcileri için 18 yaş altı olması yeterli. Taciz edilenler arasında her yaştan çocuk bulunuyor. Hatta pedofili gruplarında paylaşılan görüntüler arasında kendi yeğeninin fotoğrafını çekip paylaşanlardan, pornografik görüntülere tanıdığı bir çocuğun kafasını yapıştırıp paylaşanların olduğu da görülmüş.

İNTERNET ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

Emniyete yansıyan diğer ilginç vakalardan biri de çocuk tacizi diye gittikleri evlerde asıl mağdurun ev sahibi olduğunun görülmesi. Komşuyla ortak internet kullandığı için suçlunun komşusu gibi görüldüğü pek çok vaka meydana gelmiş.

Ayrıca misafirliğe gittiği evin internetini kullanırken çocuk taciz eden, çocuk pornosu izleyen birçok suçlu tespit edilmiş.

Türkiye'deki vakalarda çocuk tacizcilerinin hepsi erkek. Ancak ilginç bir olay da yaşanmış. Tespit edilen şüpheli teyzesinin internetini ve onun adına açtığı profili kullanıyor.

Böylece hem çocuğa kadın kimliği ile güven veriyor hem de kendisinin tespit edilemeyeceğini düşünüyor.

Çocuklara internet ve sosyal medya kullanımında verilebilecek tavsiyeler:

Cinsel/pornografik içerikli yahut çocukların ruh sağlığını bozacak içerikteki mesajlara ve maillere yanıt verilmemeli ve gönderen kişi engellenmeli,

Şahsen tanımadığı kişilerden gelen mesajlar, mailler açılmamalı, linkler tıklanmamalı,

Kendisi ve ailesiyle ilgili özel/kişisel bilgileri (adres, telefon numarası, kredi kartı numarası vb.), fotoğrafları paylaşırken dikkatli olmalı,

Herhangi birisi kendisiyle ilgili kişisel bilgileri paylaşmasını ısrarla istiyorsa ebeveynlerine haber vermeli,

Video oynatma yazılımı yüklemeni isteyen/ gerektiren videoları indirmemeli,

Sosyal medya hesapları için güvenli şifreler oluşturmalı ve bunları kimseyle paylaşmamalı,

İnsanlar çevrimiçi olarak farklı davranıyor ya da kendilerini gizliyor olabilir. Bu nedenle tanımadığı kişilerle sanal iletişim kurmamalı,

Sosyal medya hesaplarını gizli tutmalı, gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmeli. Başkalarının gizliliğine saygı göstermeli ve başkalarına ait kişisel bilgileri ve fotoğrafları onların izni olmadan paylaşmamalı, kişileri etiketlememeli,

Sohbet odalarında tanıştığı kişilerle ailesinden izin almadan ve kim olduklarını bilmeden buluşmamalıdır.

Güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

Günümüzün çocukları ve gençleri birçok yetişkinin büyüdüğü dünyadan farklı bir dünyada yetişiyorlar. Bilgi iletişim teknolojilerinin sürekli ve hızlı şekilde değiştiği ve yenilendiği bu dünyada, çocukların ve gençlerin teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaları ve zamanlarının çoğunu çevrim içi olarak geçirmeleri nedeniyle ailelerin rolleri değişmektedir. Çocuklarına karşı olan temel ailevi sorumluluklarının yanı sıra aileler çocuklarına olumsuz internet alışkanlıkları edinmemeleri, teknolojiyi eğitimlerini destekleyici şekilde üretken ve uygun şekilde kullanmaları, dijital sınırlarda güvenli şekilde gezinmeleri, temel siber yaşam becerilerini edinmeleri ve sorumluluk sahibi küresel dijital vatandaşlar olarak yetişmeleri için rehberlik etmelilerdir.

Alınacak güvenlik tedbirleri

İnternet filtrelerini ve gerekiyorsa aile kontrol uygulamalarını indirin. Bunları neden kullandığınızı açıklayın.

Telefonunuza şifre/parola koyun.

İnterneti ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağına ilişkin birlikte kurallar koyun. Çevrim içi geçireceği süreyi çocuğunuzla birlikte belirleyin ve bu konuda esnemeyin.

Çocuğunuzun çevrim içi ve dışı olduğu zamanlar ve aktiviteleri için sağlıklı bir denge oluşturun.

Çevrim dışı sosyal ve sportif faaliyetlerin önemi hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. Çevrim içi ve çevrim dışı harcanacak zamanın planlamasını çocuğunuzla birlikte yapın. Çevrim içi ve çevrim dışı neler yapılacağı konusunda bir aile planı oluşturun.

Çocuğunuzun kullandığı şifre/parolaları sizinle paylaşmasını sağlayın. Bunun neden gerekli olduğunu ona açıklayın. - Bilinçli kullanıcı olmak - Çocuğunuzun güvenli ve güvenilir web sitelerini ve uygulamaları belirlemesinde yardımcı olun. İçerikleri tıklarken, indirirken, yüklerken ve postalarken dikkatli olmaları konusunda onları teşvik edin.

PINAR YILDIZ YÜKSEL