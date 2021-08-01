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Vip dolandırıcı yakayı ele verdi

İstanbul'da, yargıda bağlantıları olduğunu öne sürüp davası olanların hapis cezasını indirtebileceğini ve cezaevinden çıkarabileceğini söyleyerek sanat camiasını milyonlarca lira dolandıran Ömer Eren Şar yakayı ele verdi.
01 Ağustos 2021 09:57
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Vip dolandırıcı yakayı ele verdi

2011'de Eska adlı prodüksiyon şirketini kuran, ünlü isimlerle bir araya gelerek reklam ve klip çekimleri yapan Ömer Eren Şar, iddiaya göre özellikle yargı camiasındaki kişilerle fotoğraflar çektirip çevresindekileri yargıda sözünün geçebileceğine inandırdı.

HAPİSTEN ÇIKARMA VAADİ

Sanat camiasındaki referansları aracılığıyla davası ya da soruşturması bulunan kişilerle irtibat kurmaya başlayan Şar'ın, dava dosyalarını çözebileceğini vaat ederek yüksek miktarda para aldığı belirlendi.

Şar'ın, bir cinayet davasında sanığın cezasını indirebileceği ancak karşılığında 500 bin lira para istediği ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra çeşitli bahaneler sunan Şar'ın üst düzey kişilerle konuştuğunu ve duruma el atacaklarını söylediği belirlendi.

Şar'ın para ilişkilerinden yargı mensuplarının bilgisi olmadığı belirlendi. Şar'ın bir uyuşturucu davasında ise sanığın alacağı cezayı indirteceği gerekçesiyle 200 bin lira aldığı, bir başka kişiden de cezaevinden çıkarmak vaadiyle 1 milyon lira aldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Şar ile birlikte ona yardım ettiği gerekçesiyle aralarında şarkıcı Ufuk Şenel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

ATAKAN IRMAK

Sabah
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