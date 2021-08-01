Vip dolandırıcı yakayı ele verdi
|01 Ağustos 2021 09:57
|+Aa- Yazdır
2011'de Eska adlı prodüksiyon şirketini kuran, ünlü isimlerle bir araya gelerek reklam ve klip çekimleri yapan Ömer Eren Şar, iddiaya göre özellikle yargı camiasındaki kişilerle fotoğraflar çektirip çevresindekileri yargıda sözünün geçebileceğine inandırdı.
HAPİSTEN ÇIKARMA VAADİ
Sanat camiasındaki referansları aracılığıyla davası ya da soruşturması bulunan kişilerle irtibat kurmaya başlayan Şar'ın, dava dosyalarını çözebileceğini vaat ederek yüksek miktarda para aldığı belirlendi.
Şar'ın, bir cinayet davasında sanığın cezasını indirebileceği ancak karşılığında 500 bin lira para istediği ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra çeşitli bahaneler sunan Şar'ın üst düzey kişilerle konuştuğunu ve duruma el atacaklarını söylediği belirlendi.
Şar'ın para ilişkilerinden yargı mensuplarının bilgisi olmadığı belirlendi. Şar'ın bir uyuşturucu davasında ise sanığın alacağı cezayı indirteceği gerekçesiyle 200 bin lira aldığı, bir başka kişiden de cezaevinden çıkarmak vaadiyle 1 milyon lira aldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Şar ile birlikte ona yardım ettiği gerekçesiyle aralarında şarkıcı Ufuk Şenel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
ATAKAN IRMAK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
01 Ağustos 2021 09:05
|Yangınlar 3 kentte devam ediyor: Bodrum'da iki mahalle tahliye edildi
01 Ağustos 2021 08:15
|Yunanistan'dan açılan ateşle Türk vatandaşı hayatını kaybetti
01 Ağustos 2021 06:15
|Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı
31 Temmuz 2021 23:46
|Freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
31 Temmuz 2021 22:18
|Ankara'da korkutan otel yangını!
31 Temmuz 2021 19:27
|Silahı ateş alan asker yaralandı
31 Temmuz 2021 18:46
|Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
31 Temmuz 2021 18:29
|Didim'deki yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
31 Temmuz 2021 16:47
|Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
31 Temmuz 2021 14:32