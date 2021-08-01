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Meteoroloji, yangın tehlike haritalarını Meclis'e rapor etmiş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda orman yangınlarındaki artışın iklim değişikliğinin yansıması olduğu tespitini yaptığı ve özellikle Akdeniz havzasına yönelik tehdidin altını çizdiği anlaşıldı
01 Ağustos 2021 09:24
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Meteoroloji, yangın tehlike haritalarını Meclis'e rapor etmiş

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un sunduğu raporda, Türkiye'de 1998'den itibaren, ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığı, 2010'un en sıcak yıl, 2018'in ikinci ve 2020'nin de üçüncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiği belirtilerek, "1960-2020 sıcaklık anomali değişimi var. 1960'tan 2020'ye her 10 yılda bir sıcaklığın arttığını görüyoruz" ifadeleri kullandı.

İklim değişimleriyle birlikte meteorolojik afetlerin de arttığı değerlendirmesi yapılan raporda, "2000'li yıllarda 146 adet afet varken 2020'de 984 adet afet olduğunu görüyoruz. İklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgelerden biri Akdeniz havzası" denildi.

Uyarı sistemi

Genel müdürlükçe geliştirilen Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) kapsamında sayısal hava tahmin modelinden elde edilen (maksimum sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı ve yönü) verilerin kullanıldığı kaydedilen raporda, bu sayede Türkiye için gelecek üç günü kapsayan orman yangını tehlike haritalarının saatlik olarak oluşturulduğu ve Orman Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığı belirtildi.

Raporda, sıcaklığın artışı ve nemin azalmasıyla birlikte sistemin alarm verdiği, yangın çıkmadan Orman Genel Müdürlüğü'nün bölgeye gitmesinin sağlandığı aktarılarak, yangın tehlike haritalarının oluşturulmasındaki beş aşama, "Sayısal hava tahmin modelinden alınan veriler çözümlenmekte. Türkiye orman varlığını gösteren harita üzerine bu veriler işlenmekte. Bakı analizine tabi tutularak rüzgarın yönüne göre fön etkisine bakılmakta. Tehlike tablosuna göre sınıflandırılmakta. Tehlike haritaları oluşturulmakta" şeklinde özetlendi.
Milliyet
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