Mersin ve Antalya Gazipaşa'da orman yangını kontrol altına alındı
|01 Ağustos 2021 09:34
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İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.
Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
- Yangın süreci
Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.
Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.
ANTALYA GAZİPAŞA İLÇESİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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