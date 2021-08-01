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TESK'ten genelge: İşyerlerinde aşı olmayan çalıştırılmasın!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullandı.
01 Ağustos 2021 09:36
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TESK'ten genelge: İşyerlerinde aşı olmayan çalıştırılmasın!

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları genelgeyle 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya, aşıya duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Ülke genelinde hızla artan vaka sayıları ve delta varyantının baş göstermesi nedeniyle aşı olmanın önemine işaret eden Palandöken, yükselişe geçen vaka sayılarının esnaf ve sanatkar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturduğunu vurguladı.

Palandöken, esnafın yeni bir kapanmaya tahammül edemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdik. Genelgede maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilere 'HES kodu' ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor."
Anadolu Ajansı
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