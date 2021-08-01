1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ve Ankara'da orman yangını olduğu iddiaları dün akşam sosyal medyada da çok konuşuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü, iddiaların doğru olmadığını belirterek, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınılmasını istedi.
01 Ağustos 2021 10:05
+Aa- Yazdır
Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!

OGM: VEZİRKÖPRÜ'DE ORMAN YANGINI OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZDIR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: GECE SAATLERİNDE ORMAN YANGINI ÇIKMADI

Sosyal medyadaki bir diğer iddia da Ankara'da gece saatlerinde orman yangını çıktığı ve itfaiyeye ulaşılamadığı yönündeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Twitter'dan açıklama yapıp iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal medyada "Ankara Yanıyor" başlığıyla, orman yangını olduğu ve itfaiyeye ulaşılamadığı belirtilerek provokatif paylaşımlar yapılmıştır.

Ankara'da gece saatlerinde orman yangını yaşanmamış, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmeti aksamamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek
01 Ağustos 2021 11:23		 Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
01 Ağustos 2021 11:19
Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı
01 Ağustos 2021 10:45		 Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi
01 Ağustos 2021 10:30
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor
01 Ağustos 2021 10:16		 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
01 Ağustos 2021 10:15
Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler
01 Ağustos 2021 10:07		 Mersin ve Antalya Gazipaşa'da orman yangını kontrol altına alındı
01 Ağustos 2021 09:34
Çocuklarınız telefona şifreler koyuyorsa dikkat edin!
01 Ağustos 2021 09:30		 Konya'daki katliam sonrası provokatörler işbaşında
01 Ağustos 2021 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı11:24 - Vatandaşlar TOKİ'nin en çok 'yeni projeleri'ni merak etti11:23 - Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek11:22 - İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı11:21 - Bakan Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü:11:19 - Diyarbakır'da 3 ailenin daha evladına kavuşması Hakkarili anneleri umutlandırdı
11:19 - Bakanlık ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti11:05 - Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin gözü sözleşmelerde10:51 - Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı10:45 - Meteoroloji'den Van için sel ve su baskını uyarısı10:30 - Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi10:17 - 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
10:16 - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak bekleniyor10:15 - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı10:12 - Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap10:07 - Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler10:05 - Sosyal medyaya inanmayın, Ankara ve Samsun'da yangın yok!
09:57 - Vip dolandırıcı yakayı ele verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikalarının toplu sözleşmede öne çıkan talepleri
Muğla'da 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Hangi illerde ve ilçelerde 'afet bölgesi' ilan edildi?
'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
Yunanistan'dan açılan ateşle Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Manavgat Belediye Başkanı'na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
PKK köylere sızdı
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
Bakan Pakdemirli: 107 yangından 98'ini kontrol altına aldık
Bakan Ersoy'dan 'Ormanda yapılaşma yetkisi' iddialarına cevap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
tavsiye 1
ege ekspresi 1
Teknoloji 1
mete gazoz 1
şu an çalan şarkı 1
trende uyumak 1
sevabımı çaldın 1
Şair burada ne demek istemiş 1
yarış son 15 te başlar 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam