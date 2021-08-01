Aşı hattı susmuyor, 150 bin kişiyi ikna ettiler
|01 Ağustos 2021 10:07
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Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: KORONAVİRÜS vaka sayılarının artmasıyla aşı karşıtlarının ikna edilmesi daha da önem kazandı. Kocaeli Valiliği'nce başlatılan bir çalışma kapsamında doktor gözetiminde her gün yüzlerce kişiyi arayan telefon operatörleri, vatandaşların tereddütlerini gidermek için çaba sarf ediyor.
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COVID-19 İletişim ve Komuta Merkezi'nde görevli bir operatörünün ortalama günde 150 kişiyi aradığını söyleyen Dr. Nurullah Ege, "Ulaştığımız kişilerin bir kısmı aşının yan etkilerinden dolayı, bir kısmı da sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinden dolayı aşı olmak istemediğini söylüyor. Biz de bilimsel olarak aşının faydalarını anlatarak komplo teorilerine ve kulaktan dolma bilgilere inanmamalarını söylüyoruz. Bir aileden bir kişiyi ikna ettiğimizde ailenin diğer üyeleri de aşı oluyor" dedi.
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