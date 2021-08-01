'Tanımıyorsan albümden bak' diyen milletvekili özür metni yayımladı
İstanbul'dan Marmaris'e doğru gittiği sırada, trafik noktasında rutin kontrol yapan polislerle tartışan ve kendisini tanıyamayan polislere "Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Ortaya çıkan diyalog nedeniyle üzgünüm" dedi.
|01 Ağustos 2021 10:17
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın trafikte görevini yapan ve kendisinden kimlik isteyen polislere sert şekilde çıkışması tepkilere neden olmuştu.
Aydoğan, kendisini tanıyamadığını belirten polislere yönelik, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik istersin. Tanımıyorsan aç Meclis albümünden bak" ifadelerini kullandı.
ÖZÜR METNİ YAYINLADI
Sözleri büyük tepki toplayan CHP'li Aydoğan, olayın ardından bir özür metni yayınlayarak, sert ifadeler kullandığı iki polis memuru ve emniyet camiasından özür diledi. Aydoğan, "Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığın incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm" dedi.
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