Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 25 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|01 Ağustos 2021 10:51
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