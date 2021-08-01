Bakan Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü:
|01 Ağustos 2021 11:21
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri hasar gören ailenin tıp fakültesi öğrencisi iki kızına burs sözü vererek, "Mağdur her bir vatandaşımızın yarasını saracağız. Sizler gibi öğrencilerin de her zaman yanındayız. Yeter ki sizler mutlu olun. dedi.
Demirciler Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir eve giren Kurum, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.
Kurum, orman yangınında evleri hasar gören Rabia ve Fatma Güven'e nerede okuduklarını sordu. Rabia'nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, kardeşinin ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördüğünü öğrenen Kurum, kız kardeşlere burs alıp almadıklarını sordu. İki kardeşin burs almadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, kardeşlere burs sözü verdi.
Bunun üzerine mutlu olan Güven kardeşler, Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.
Ailenin diğer kızı Esranur Güven'in de tıp fakültesini tercih edeceğini öğrenen Kurum, hayallerine kavuşmaları için her zaman öğrencilerin, vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
- "Herkese gereken desteği sağlayacağız"
Kurum, yangının hemen ardından devletin tüm kademeleriyle sahada olduğunu, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda mağdur her bir vatandaşımızın yarasını saracağız. Sizler gibi öğrencilerin de her zaman yanındayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki sizler mutlu olun. Sağlık neferlerinden biri olacağınızı bilmek de ayrıca beni mutlu etti. İnşallah sizler de mesleğinizde çok başarılı yerlere gelirsiniz. Bu noktada sizlere burs verecek olmamız bizleri de mutlu eder. Hasar tespit çalışmalarından sonrası herkese gereken desteği sağlayacağız."
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