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İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu:- "Meslek liselerine pandemi döneminde ilgi arttı ve önemi anlaşılmaya başlandı. Lisemizde öğrenciler kendisini üniversiteye hazırlık anlamında da iyi yetiştiriyor"- "Lise öğrencilerimiz güncel bilgilerle donatılmış durumda ve üniversiteye gittiklerinde çok daha iyi işler başaracaklar, buna inanıyoruz. Bu anlamda İTÜ olarak lisemizi en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz"
01 Ağustos 2021 11:22
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İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun 3'üncü yılında Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 0,71'lik dilimden öğrenci aldı.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ MTAL'ın 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başladığını söyledi.

İTÜ MTAL'in İTÜ iş birliğiyle eğitim verdiğini belirten Satoğlu, "Üniversitenin proje takımlarından, atölyelerinden, hocalarından da yararlanarak akademik destekle liseye çalışma sistematiği uygulandı. Bu mesleki ve teknik liselerde oldukça inovatif bir yaklaşım. Bu sistem farklı bir sistem ve başarı kazanmaya başladı." diye konuştu.

Satoğlu, İTÜ MTAL'e 3 bölüm üzerinden 90 öğrenci alındığını altını çizerek, şöyle devam etti:

"Okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik bölümleri var. Bu sene yüzdelik dilimimizi daha da iyileştirdik ve 0,71'den öğrenci alıp başarı çıtasını yükselten meslek lisesi olduk. Bunun için çok mutluyuz. Bölümlerimizdeki kontenjanların hepsi doldu. Lisemizin 0,71 dilimden öğrenci alması yenilikçi meslek lisesi konsepti ve meslek liselerinin çok daha ön plana çıktığını gösteriyor. Çok nitelikli öğrenciler üniversiteye çok donanımlı bir şekilde gidiyor. Meslek liselerine pandemi döneminde ilgi arttı ve önemi anlaşılmaya başlandı. Lisemizde öğrenciler kendisini üniversiteye hazırlık anlamında da iyi yetiştiriyor. Lise öğrencilerimiz güncel bilgilerle donatılmış durumda ve üniversiteye gittiklerinde çok daha iyi işler başaracaklar, buna inanıyoruz. Bu anlamda İTÜ olarak lisemizi en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz."

- "Online eğitim sistemiyle pandemide öğrencilere kesintisiz eğitim verdik"

Satoğlu, İTÜ MTAL'ı tercih eden öğrencilere ciddi olanaklar sunduklarını vurgulayarak, şehir dışından gelen öğrencilere önceki dönemde yurt imkanı sağladıklarını, bu uygulamanın bu yıl da devam edeceğini ifade etti.

İTÜ MTAL'in koronavirüs salgını döneminde eğitimlerine ara vermediğini anlatan Satoğlu, "Okul bünyemizde kurduğumuz online eğitim sistemiyle pandemide öğrencilere kesintisiz eğitim verdik. Öğrencilerimizin bu dönemde herhangi bir kaybı olmadı. Bütün işlenmesi gereken dersler planlı olarak işlendi." ifadelerini kullandı.

Satoğlu, lise müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros'un aynı zamanda Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lisemizde müdür olarak da görev yapıyor. Lisemizi akademisyen mantığıyla geliştirmesi anlamında çok emek harcıyor. Öğretmenleri de seçip alıyoruz. Ayrıca üniversite hocalarımız da derslere zaman zaman giriyorlar."
Anadolu Ajansı
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