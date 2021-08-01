Yardım kuruluşlarından yanan ormanların yeniden yeşertilmesine destek
|01 Ağustos 2021 11:23
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- Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana çıkan orman yangınlarına karşı "ağaçlandırma seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen yardım kampanyalarına Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) açtığı banka hesapları başta olmak üzere çeşitli vakıflar aracılığıyla da destek verilebiliyor.
AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, son 5 gündür ülkenin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan yangınlar sebebiyle ormanlık bölgelerin büyük bir kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Ormanların yok olmasını engellemek amacıyla "ağaçlandırma seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşlar, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen fidan bağışı kampanyalarına destek olmaya başladı.
- Bir fidan bağışı 10 lira
OGM üzerinden fidan bağışında bulunmak isteyenler, bağış yapmak istenilen ilden sorumlu Orman Bölge Müdürlüğü hesabına bir fidan bedeli 10 lira olacak şekilde şartlı bağış yapabiliyor.
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı üzerinden bağışta bulunmak isteyenler de ilgili internet sitesinden bağışını gerçekleştirebiliyor.
Türk Kızılaya fidan bağışlamak isteyenler de "Birlikte Söndürelim" sloganıyla hayata geçirdiği kampanyaya "YANGIN" yazıp 2868'e kısa mesaj göndererek 10 liralık destekte bulunabiliyor.
- Hem fiziki hem maddi destek
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının (TEMA) resmi internet sitesindeki bilgilere göre, isteyenler gönüllülük esasıyla saha faaliyetlerinde aktif rol alabiliyor.
Bunun yanı sıra sadece maddi destekte bulunmak isteyenler de bu zamana kadar yangından etkilenen şehirlerden Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Hatay'a fidan başına 10 lira olacak şekilde destek verebiliyor.
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