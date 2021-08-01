Orman şehidi babasını avukat cübbesiyle ebediyete uğurladı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında Gebece Mahallesi Beloluk mevkiinde şehit olan 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş için çalıştığı kurum Manisa Kırkağaç Orman İşletme Şefliği önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın eşi Havva, çocukları Mahmut ve Tuba Cinbaş'ın yanı sıra Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kırkağaç Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir Orman İşletme Şube Müdür Yardımcısı Tacettin Coşkun ve Cinbaş'ın mesai arkadaşları katıldı. Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş babasına avukat cübbesi giyerek veda etti. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tacettin Coşkun tarafından Yaşar Cinbaş'ın özgeçmişinin okunduğu törende Kırkağaç Orman İşletme Şefliği önünde kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından ardından Cinbaş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürüldü.

Adana yangınına giderken Manavgat'a yönlendirildi

28 Ağustos 1968 tarihinde Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde doğan Yaşar Cinbaş, 1994 yılında Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başladı. 2012 yılında Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Kırkağaç Orman İşletme Şefliğine tayin olan Cinbaş 9 yıldır Kırkağaç'ta görev yapıyordu. 53 yaşındaki 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş'ın Adana Kozan'daki yangın için Manisa'dan yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği öğrenildi. Manavgat'taki yangını söndürmek için günlerdir çalışan Yaşar Cinbaş'ın emekliliğinin 3,5 yıl önce geldiği ancak avukat olan oğlunun ruhsat törenini beklediği öğrenildi.

"Yeşil vatan sana minnettar"

Öte yandan Manavgat yangınına müdahale ederken şehit olan Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından, "Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar" notuyla paylaşıldı.