Akşener: Ormanları yakanlar terör suçlusu sayılması gerekiyor
|01 Ağustos 2021 12:58
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde incelemede bulundu.
İçmeler Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen Akşener, burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan bilgi aldı.
Daha sonra Atatürk Caddesi yanındaki yanan alana geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, doğanın kendini onaracağını, önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu söyledi.
Verilen sözlerin takipçisi olacağını ifade eden Akşener, "Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama olup olmadığının ortaya çıkarılması lazım. Bu Türkiye'nin birliği, bütünlüğü açısından çok önemli." dedi.
Kundaklamayla ilgili bir sonuca varılırsa hemen bir kanun çıkarılması gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:
"Kanunen ormanları yakanlar, kundaklayanların terör suçlusu sayılması gerekiyor. Bir diğeri de eğer buralara beton yapılırsa bunların kesin yıkılmasına dair bir kararın olması gerekli. 'Yanan ağaçların yerine tekrar ağaç dikilmesi.' Bu millet diker ağaçları zaten... Yani merkezi bütçeye de biz yük olmayız. Bunların takipçisi olacağız. Bundan ders çıkarıp bilgi çıkarıp bunun gereğini yapmak önemli."
Akşener, açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.
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