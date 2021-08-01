Yangında 'öldü' sanılan kişi, dağda 3 saat yürüyerek alevlerden kurtulmuş
|01 Ağustos 2021 13:03
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- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan kişinin, alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı öğrenildi.
Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Osman Korkmaz, başından geçenleri AA muhabiriyle paylaştı.
Hayatında ilk defa büyük bir yangını yaşadığını aktaran Korkmaz, hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.
Yangının ardından herkesin bir çaba içerisine girdiğini anlatan Korkmaz, alevlerin mahallesine uzak olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını ifade etti.
- "Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım"
Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
"Gece yarısından sonra alevler mahalleye ulaştı. Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler. Oradan da hastaneye geldim. Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar."
Korkmaz, yangının bir an önce sönmesi için herkesin canla başla çalıştığını sözlerine ekledi.
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