Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

TOPLU SÖZLEŞME, 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİYE KADROYU MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜK Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile toplu sözleşme, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro konusunu konuştuk. Yalçın, toplu sözleşme için tekliflerinin gayet makul olduğunu dile getirdi. Tüm kamu personeline 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele de kadro istediklerini söyledi.