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CHP'li Özel: Tuğamiral Sarı'nın dosyası YAŞ'dan önce karara bağlansın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kamuoyuna "sarıklı amiral" olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde karara bağlanmasını istedi.
01 Ağustos 2021 13:11
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CHP'li Özel: Tuğamiral Sarı'nın dosyası YAŞ'dan önce karara bağlansın

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Tuğamiral Sarı hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Konunun aleniyet kazanmasının üzerinden 4 ay geçmesine karşın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun henüz bir adım atmadığını aktaran Özel, "Yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Yüksek Askeri Şura öncesi karar vermemesi ve Sarı'nın görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılması durumunda davranışının cezasız kalacağını savundu.

Sarı'nın görevden alındığı ve disiplin kurulu işlemlerinin sürdüğünün açıklandığını hatırlatan Özel, görevden alma işleminin yetersiz olduğunu öne sürdü.

Mehmet Sarı hakkında YAŞ öncesi işlem yapılmamasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki "siyasi baskıyı" doğrulayacağını iddia eden Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymeyi hak etmeyen bu şahsın akıbeti başta Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar olmak üzere yürütme organı için turnusol niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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