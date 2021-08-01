CHP'li Özel: Tuğamiral Sarı'nın dosyası YAŞ'dan önce karara bağlansın
|01 Ağustos 2021 13:11
|+Aa- Yazdır
Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Tuğamiral Sarı hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini belirtti.
Konunun aleniyet kazanmasının üzerinden 4 ay geçmesine karşın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun henüz bir adım atmadığını aktaran Özel, "Yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Yüksek Askeri Şura öncesi karar vermemesi ve Sarı'nın görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılması durumunda davranışının cezasız kalacağını savundu.
Sarı'nın görevden alındığı ve disiplin kurulu işlemlerinin sürdüğünün açıklandığını hatırlatan Özel, görevden alma işleminin yetersiz olduğunu öne sürdü.
Mehmet Sarı hakkında YAŞ öncesi işlem yapılmamasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerindeki "siyasi baskıyı" doğrulayacağını iddia eden Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymeyi hak etmeyen bu şahsın akıbeti başta Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar olmak üzere yürütme organı için turnusol niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Ağustos 2021 00:02
|Türkiye yangınlar için AB'den destek talebinde bulundu
01 Ağustos 2021 23:39
|Bakan Varank: Yerli aşıda hiçbir yan etki görülmedi
01 Ağustos 2021 22:57
|Bakan Pakdemirli: 8 vatandaşımızı kaybettik
01 Ağustos 2021 21:11
|Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı
01 Ağustos 2021 20:33
|Bakan Soylu'dan 'provokasyon' uyarısı
01 Ağustos 2021 20:11
|Bakan Yanık: 11 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz.
01 Ağustos 2021 20:00
|Belediye Başkanından kaçak su kullananlara tepki!
01 Ağustos 2021 19:11
|Dünyanın en büyük balık taşıma gemisinin ilk kaynak yapıldı
01 Ağustos 2021 16:44
|Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı
01 Ağustos 2021 14:16