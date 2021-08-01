Öldürülen Türk vatandaşı için Yunanistan'a nota verildi
|01 Ağustos 2021 13:48
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Dışişleri Bakanlığınca, sınırın Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak Edirne'de bir vatandaşın öldürülmesi nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Edirne'de dün akşam sınırın Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali, Bakanlığa çağrılarak, Türkiye'nin tepkisini içeren nota verildi.
Maslahatgüzar Vakali'ye, Türkiye'nin protesto ettiği söz konusu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği ve olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu bildirildi.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde, sınırın Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Köy sakinlerinden Mehmet Durgun (43) ve Süleyman Şener (60) sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitmiş, Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti.Yunanistan'dan açılan ateşle Türk vatandaşı hayatını kaybetti
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