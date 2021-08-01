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Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı

"Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz"- "Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz"- "Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik"
01 Ağustos 2021 14:16
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Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yangınla mücadelenin 5'inci gününde devletin tüm imkanlarıyla, seferberlik anlayışı içinde bir ve beraber hareket ettiklerini, vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

"Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kurum, illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin il genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Adana Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen selde, ilk belirlemelere göre, 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını aktaran Kurum, "İlk belirlemelerimize göre, 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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