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Klimada yoğun talep var, sıra bekliyorlar

Yaz sıcağı klimada talep yoğunluğuna neden olurken, teslimat bekleme sürelerinin uzadığı ifade ediliyor.
01 Ağustos 2021 14:19
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Klimada yoğun talep var, sıra bekliyorlar

Milliyet'ten Aylin Rana AYDİN'ın haberine göre: İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, klimada teslimat sürelerinin uzamasına ilişkin, klima komponentleri de dahil birçok ürünün lojistik sorunlar nedeniyle beklenen tarihte giriş yapamadığını açıkladı. Gecikmeli konteyner tedarikinin klima üretiminde de aksamalara neden olduğunu belirten Didonyan, "Pandemi koşullarında artan lojistik maliyetleri sektörü de etkiledi. Bununla birlikte yaz aylarının sıcak seyretmesi nedeniyle talep yoğunluğu yaşanıyor. Teslimat bekleme sürelerini kısaltma açısından, yaz mevsimi gelmeden klima taleplerinin yapılması yığılmaları azaltma konusunda faydalı olacaktır" diye konuştu.

Teşvik edici indirim

Türkiye'de iklimlendirme sektörü açısından yüksek potansiyel olduğunu ifade eden Didonyan, şöyle konuştu: "Yüksek vergiler tüketicinin iklimlendirme ürünlerini satın alma aşamasında kararlarından imtina etmesine yol açabiliyor. Oysa pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi karbon ayak izini de küçültmek amacıyla enerji verimliliği yüksek ürünlerde teşvik edici vergi indirimlerinin sağlanması hem pazarı canlandıracak hem de çevre adına önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır."

'Birkaç günde teslim edilir'

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve sıcaklık rekorları kırıldığı bugünlerde kapalı alanlarda klima kullanımı artıyor. Tüketiciler de klimalara ilgi gösteriyor. Görüştüğümüz klima satışı yapan bayiler birkaç gün içinde istenilen klimaların kurulumunun yapılacağını belirtiyor ve stoklarında klima olduğunu dile getiriyor. Klimalar odaların metrekaresine göre seçiliyor.
Milliyet
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