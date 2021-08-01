Doğu Anadolu'daki 5 ilde ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
|01 Ağustos 2021 14:38
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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdiği belirtildi.
Yağışların gün içinde Erzurum'un güney ve doğu ilçelerinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği aktarılan açıklamada, meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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