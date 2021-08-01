'Kilis ve Kayseri'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i geçti'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i aştığı Kilis ve Kayseri'nin yüksek riskliden, orta riskli il grubuna geçtiğini belirtti.
|01 Ağustos 2021 14:39
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