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Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı
01 Ağustos 2021 14:40
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Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 650 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 470 milyon 298 bin ile Hindistan, 345 milyon 640 bin ile ABD, 142 milyon 490 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 940 bin ile İngiltere, 84 milyon 10 bin ile Japonya, 73 milyon 314 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile Fransa, 68 milyon 510 bin ile İtalya, 67 milyon 760 bin ile Endonezya, 66 milyon 710 bin ile Meksika, 61 milyon 900 bin ile Rusya ve 56 milyon 190 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

- Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 73 milyon 313 bin 942 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 22 bin 549 kişiye ilk doz, 27 milyon 379 bin 27 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 708 bini aştı, 4 milyon 236 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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