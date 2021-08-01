Resmi açıklama yapıldı, toplu sözleşme süreci başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin birinci oturumunun yer ve saatini bildirdi.
|01 Ağustos 2021 14:41
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için basın duyurusu yayımladı.
Bakanlığın yapmış olduğu açıklama:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında, "2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin birinci oturumu gerçekleştirilecektir.
SAAT: 11.00
YER: Reşat Moralı Toplantı Salonu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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