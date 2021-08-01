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Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe operasyonu bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
01 Ağustos 2021 14:48
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Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Anadolu Ajansı
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