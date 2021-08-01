Aşı yaptırana donduma verilince, aşılamada rekor sayıya ulaşıldı
|01 Ağustos 2021 14:58
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanına kurdukları aşı durakları ile vatandaşlara korona aşısı yapıyor. Özellikle Samsun'un aşı tablosunda mavi kategoride yer alması ve gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatan İl Sağlık Müdürlüğü, bir günde 50 bin 35 kişiyi aşılayarak kendi rekorunu kırdı. Kampanyanın günü geçmiş olsa da aşı olanlara verilen hediyeler vatandaşları mutlu ediyor.
Atakum Çobanlı İskelesi'nde kurulan aşı durağında korona aşısı olan vatandaşlara Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dondurma ikram ediliyor. Bu hediye karşısında mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, aşı olmayan herkesin bir an önce korona aşısını olmasını istediler. Aşı duraklarında gece geç saatlere kadar Covid-19 aşısı yapılıyor.
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