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15 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
01 Ağustos 2021 14:59
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15 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.C.(15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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