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Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı. Dün 22 bin vaka sayısı açıklanırken, bugünkü vaka sayısı 20 bin 890 oldu.
01 Ağustos 2021 20:33
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Yeni vaka sayısında bugün düşüş yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 233 bin 338 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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