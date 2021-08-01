Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Batman'da polis karakoluna el yapımı patlayıcı atıldı
Batman'da gece saatlerinde polis karakoluna yüzleri maskeli 3 kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|01 Ağustos 2021 15:26
|+Aa- Yazdır
Olay, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 10 Nisan Polis Karakolu Merkezi'nin arka sokağına gelen yüzleri maskeli 3 kişi, karakola yaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişiden birinin elinde uzun namlulu silah, diğerin elinde el yapımı patlayıcı olduğu görüldü, bir diğerinin ise gözlem yaptığı belirlendi. Şüphelilerin patlayıcı yakıp karakola attıktan sonra kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Polis, yüzleri maskeli kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
01 Ağustos 2021 21:27
|Devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
01 Ağustos 2021 20:46
|Tarım işçilerine taşıyan minibüse tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
01 Ağustos 2021 19:54
|Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
01 Ağustos 2021 17:15
|Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2021 16:48
|Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!
01 Ağustos 2021 16:11
|Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası
01 Ağustos 2021 16:04
|İzmir'de kışlaya yönelik 'sabotaj girişimi' iddiası
01 Ağustos 2021 15:42
|Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki Nisanur, 7 saat sonra bulundu
01 Ağustos 2021 15:29
|15 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü
01 Ağustos 2021 14:59