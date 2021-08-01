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Dr. Toker: Vefat eden kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşının önemine değinerek, "Şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölenlerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış" dedi.
01 Ağustos 2021 15:34
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Dr. Toker: Vefat eden kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aşılanmanın önemini vurgulayan Toker, "1,5 yıldır tüm dünyayı saran hem sosyal hem ekonomik hem de psikolojik yönden ciddi etkileri olan bir pandemi süreciyle iç içeyiz. Vaka sayıları belli dalgalar şeklinde gelişse de belli zamanlarda azaldıktan sonra salgın, aynı kuvveti ve tehlikesiyle devam etmektedir. Şu an dünya çapında çok farklı aşılar mevcut. Ülkemizde de bu aşılar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak uygulanıyor. Bizim bu aşılanma sayılarından beklentimiz şu şekilde; toplumun en az yüzde 90-95'ine mutlaka bağışıklık sağlayacak şekilde aşı yanıtı elde etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'AŞI OLUNDUĞUNDA HASTANE YATIŞ ORANI YÜZDE 80'DEN DAHA FAZLA AZALIYOR'

Toker, aşının koruyuculuğuna değinerek, "Vaka sayıların azaldığı bir dönemde rehavete kapılarak azalacağını düşünmek bu konuda bir yanılgıya neden oluyor. Çünkü vaka sayıları tekrar arttığında bir hastadan yaklaşık 10 kişiye bulaşan hastalık nedeniyle salgın kontrol edilemez hale geliyor ve toplumsal kısıtlamalar, ekonomik sıkıntılar ve eğitimin aksaması gibi süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle aşılarımızı mutlaka belirli aralıklarla yaptırmamız gerekiyor. Dünya genelinde aşı yanıtları için yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, şu an hastalığı hastanede yatacak kadar ağır geçiren vakaların yüzde 90'ı aşısız grupta. Ölen kişilerin yüzde 93'ü hiç aşılanmamış. Aşı olunduğu takdirde hastane yatış oranları, yüzde 80'den daha fazla azalıyor. Bugüne kadar, aşının ölümden koruyuculuk oranı tüm aşı çeşitlerinde yaklaşık yüzde 99" ifadelerini kullandı.

'GENÇ HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ GERÇEKLEŞMEKTEDİR'

Aşı karşıtlığıyla ilgili de açıklama yapan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı konusunda bazı çekinceler mevcut. Özellikle yan etkiler konusunda bu çekinceler bulunuyor. Şöyle ki halen hastanelerimizde ciddi sayıda Covid pozitif hasta yatışı olmaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmı yoğun bakımlarda takip edilmektedir. Toplumda hastalığı ayakta geçirenlerin dışında ek hiçbir şekilde hastalığı olmayan genç hastalarımızın da yoğun bakım takibi ve ölümler gerçekleşmektedir. Bu da kişinin ek hastalığından bağımsız virüsün çeşit varyantları ya da kişinin virüse karşı düşük olan bağışıklığı nedeniyle olabiliyor. Aşı gibi bir silah elimizde varken özellikle önümüzdeki kış dönemi gelmeden bağışıklığımızı sağlamamız gerekiyor."
DHA
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